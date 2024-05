Vereadores pedem recursos à deputados na Alesp 

Professor Djalma (PP) e Nilton Santiago (MDB) estiveram na capital paulista em busca de recursos para obras de infraestrutura e saúde.

Na última semana, os vereadores Professor Djalma (PP) e Nilton Santiago (MDB) estiveram na capital paulista em busca de recursos financeiros para Votuporanga/SP. Em audiências na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), os parlamentares se reuniram com deputados estaduais em busca de investimentos para o município.

No gabinete do deputado Eduardo Nóbrega (Podemos), os vereadores se reuniram em busca de uma emenda parlamentar de R$ 150 mil para custeio de obras de infraestrutura.

Para os vereadores, Votuporanga, assim como muitas cidades do Estado, vem passando por dificuldades por vários motivos, dentre as quais a queda de arrecadação, e com isso a diminuição de oferta de mão-de-obra e, consequentemente gerando desemprego, o que vem afetando a economia.

De acordo com Djalma e Santiago, um dos instrumentos mais importantes para viabilizar economicamente o município, são as emendas parlamentares que são tão necessárias neste momento.

No gabinete do deputado Sebastião Santos (Republicanos), os vereadores pediram emenda no valor de R$200 mil para ser destinada ao Setor de Controle de Endemias e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, para o combate de animais peçonhentos (escorpião).

A proliferação de escorpiões em Votuporanga vem representando um grave problema de saúde pública, com um crescente número de acidentes. Djalma e Santiago ainda pediram ao deputado Sebastião Santos outra emenda parlamentar para aquisição de veículo adequado para o uso do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses da Secretaria de Saúde.

Já no gabinete do deputado Capitão Telhada (PP), os vereadores pediram emenda no valor de R$150 mil para custeio de obras de infraestrutura de Votuporanga.