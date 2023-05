Vereadores pedem R$ 100 mil para projeto de natação para autistas 

Chandelly Protetor e Renato Abdala estiveram com o deputado estadual Felipe Franco solicitando emenda para a aquisição de insumos.

Os vereadores Chandelly Protetor (Podemos) e Cabo Renato Abdala (Patriota) estiveram, na última semana, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no gabinete do deputado Felipe Franco (União Brasil) e protocolaram um pedido de emenda parlamentar no valor de R$100 mil para um projeto de natação para os autistas de Votuporanga.

As crianças e jovens já tem acesso às aulas de natação disponibilizadas por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, porém já não há mais vagas e muitos pais estão na fila de espera.

“A natação proporciona inúmeros benefícios para este público, além de possibilitar um mecanismo de prevenção e defesa para estas crianças. O nosso pedido também foi para aquisição de uniformes, roupões, pranchas de iniciação, barras de adaptação e entre outros materiais que auxiliarão nossos alunos nas aulas”, explica Chandelly.

No encontro com o deputado, os vereadores solicitaram apoio ao esporte de Votuporanga e o convidaram para uma visita na região.

“A prática da natação é uma forte ferramenta para a inclusão, ensinamentos motores e cognitivos para formação das crianças e jovens autistas, é uma terapia importante que transforma para toda vida e o Felipe Franco é uma figura importante no esporte, muito conhecido e um grande incentivador para as novas gerações”, disse Renato Abdala.

No encontro, Felipe Franco externou que quer visitar a região noroeste paulista e se aproximar de lideranças políticas para conhecer as necessidades de setores, como por exemplo, o esporte e a causa animal.