Vereadores pedem providências sobre ‘invasão’ de moradores de rua na área central  

Cabo Renato Abdala (Patriota) classificou o calçadão e as dependências da Concha Acústica como à “Cracolândia” de Votuporanga.

O aumento no número de moradores de rua na área central de Votuporanga/SP, principalmente na tradicional Concha Acústica e no calçadão, vem se transformando em um pesadelo para os comerciantes do centro e um ponto de discussão na Câmara Municipal, durante a sessão da última segunda-feira.

O vereador Jura (PSB) foi além e encaminhou um ofício ao prefeito Jorge Seba (PSD) pedindo providências urgentes, principalmente, tendo em vista o aumento considerável de moradores de rua que frequentam o “calçadão” e pernoitam dentro da Concha Acústica.

Conforme o parlamentar, ele foi procurado por moradores e comerciantes que possuem seus estabelecimentos nas proximidades da Concha Acústica denunciando que não suportam mais a situação em que se encontra aquele espaço público: “Fui procurado por munícipes que frequentam diariamente a Praça Cívica “Professor Benedito Lopes de Oliveira” e comerciantes instalados nas proximidades da Concha Acústica informando vários problemas relacionados com as pessoas em situação de rua que se instalaram no palco e acessos do referido local”, reclamou.

Jura ainda ressalta que “é comum as referidas pessoas achacarem clientes das lanchonetes, inclusive com ameaças quando não são atendidas, e quando abordadas pelos comerciantes, as mesmas, além de proferirem palavras de baixo calão ainda intimidam, ameaçam os mesmos e seu patrimônio, e preocupados com possível depredação, se calam, e consequentemente perdem clientes em função dos infortúnios provocados pelas pessoas em situação de rua.”

“E por fim, informaram ainda que depois de uns meses de tranquilidade, várias pessoas voltaram a pernoitar na Concha Acústica, inclusive com instalação de uma cama, fazendo dos corrimões existentes de varal, além de deixarem todo tipo de pertences esparramados pelo local, deixando o mesmo como local abandonado e com mal cheiro insuportável”, explicou Jura.

Outro vereador que tocou no assunto foi Cabo Renato Abdala (Patriota), de forma incisiva, o parlamentar chamou a atenção dos demais colegas de Câmara, autoridades e secretários municipais.

Na tribuna da Casa de Leis, Abdala cobrou providências do Poder Executivo e classificou o espaço público como “Cracolândia de Votuporanga”. O vereador reconheceu que é pejorativo classificar a área como “Cracolândia”, mas chamou a atenção para o problema que vem causando diversos transtornos a moradores e comerciantes.

“Se preciso for, pernoito lá no local para trazer imagens de como se encontra o calçadão e a Concha Acústica de nossa cidade. Isso tudo no centro da cidade, tá uma bagunça, acampamento, roupas penduradas no corrimão do palco da Concha Acústica, lata de cerveja, droga, urina, fezes, um mau cheiro insuportável naquele espaço público voltado a apresentações culturais de nossa cidade”, denunciou Abdala.

O vereador ressaltou que já recebeu ao menos seis reclamações de moradores e comerciantes que pedem urgentes providências por parte da Câmara Municipal e cobrar do Executivo municipal: “Pedimos ao prefeito que tome providências urgentes quanto a esse espaço público do qual denominamos como a Cracolândia de Votuporanga”, concluiu.

Ainda no pedido enviado por Jura ao chefe do Poder Executivo, o vereador sugere: “Diante disso, estamos pedindo ao prefeito Jorge Seba sua intervenção no sentido de acionar as secretarias municipais competentes, para que as mesmas, fundamentadas nas normas legais, façam intervenção no sentido de encaminhar as pessoas em situação de rua instaladas na Concha Acústica para suas cidades de origem, os residentes aqui, para suas residências e os demais para os projetos existentes no município.”