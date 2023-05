Vereadores pedem escola cívico-militar para Votuporanga 

Sobre o tema, Chandelly Protetor e Cabo Renato Abdala estiveram na Alesp, onde solicitaram apoio ao deputado estadual Tenente Coimbra.

Os vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota) e Chandelly Protetor (Podemos), estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e solicitaram apoio do deputado estadual Tenente Coimbra (PL) para instalação de uma escola cívico-militar em Votuporanga/SP.

O encontro entre os parlamentares ocorreu na última terça-feira (9.mai) e na oportunidade debateram a importância de investir neste modelo de educação.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até o final de 2023, sendo 54 por ano.

Os vereadores ressaltaram que é importante para Votuporanga ser contemplada, e que o modelo de ensino das escolas cívico-militares tem a proposta de assistir localidades “que têm altos índices de vulnerabilidade social e o propósito principal é dar assistência para crianças e adolescentes que vivem nos bairros mais carentes.”

Na oportunidade, Renato Abdala e Chandelly foram convidados pelo deputado, a participar de um debate para discutir e estudar a possibilidade da implantação de uma escola cívico-militar no município.