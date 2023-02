Vereadores pedem autorização para registro de ponto eletrônico 

A medida, segundo Chandelly, Jura e Cabo Renato Abdala visa demonstrar o compromisso em atender a população em seus gabinetes e também comprovar suas presenças na Câmara Municipal de Votuporanga.

Registrar a presença diariamente através de ponto eletrônico, ou popularmente, ‘bater ponto’, sempre foi motivo de reclamação no mercado de trabalho, seja público ou privado, gerando reclamações e até disputas judiciais.

Contudo, nesta quinta-feira (16.fev), os vereadores Chandelly Protetor (Podemos), Jura (PSB) e Cabo Renato Abdala (Patriota) encaminharam um ofício ao presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, Daniel David (MDB), solicitando autorização para registrar, diariamente, seus respectivos pontos eletrônicos, comprovando suas presenças na Casa, assim como acontece com os demais servidores públicos do município.

Segundo os vereadores, a iniciativa seria para demonstrar o compromisso em atender a população em seus gabinetes, além de uma forma de comprovar suas presenças na Câmara.

“Estamos sugerindo também que a iniciativa seja facultada a todos os demais vereadores para mostrar que os edis têm compromisso com a população, que estão presentes na Câmara Municipal cumprindo com a prerrogativa de representar o povo e dignificar o mandato que foi outorgado pelos votuporanguenses”, pontuou Jura.

Por sua vez, Chandelly Protetor, que está em seu segundo mandato, ressaltou que muitos vereadores têm compromissos com seus empregos e não conseguirão registrar diariamente o ponto eletrônico, mas que o grupo está ciente de que os colegas utilizam as redes sociais e WhatsApp para atender a população sem a necessidade de estar na Câmara.

“Não será obrigatório, mas queremos ter o compromisso de poder registrar a nossa presença diária no legislativo, como acontece nas empresas privadas e públicas. Eu sou pago pelo povo, eu sou empregado do povo e quero poder ser transparente, quero comprovar que sempre fui atuante”, completou Chandelly.

Já Cabo Renato Abdala defendeu a importância de registrar a presença e com isso dar mais transparência ao seu mandato: “Não é a nossa intenção causar desconforto aos demais vereadores, só queremos mostrar à população que os nossos mandatos, além de atuantes, estão presentes na casa legislativa”, concluiu o parlamentar.

No regimento interno da Câmara Municipal não consta nenhuma obrigatoriedade para que os vereadores necessitem registrar suas presenças através do ponto eletrônico, somente durante as sessões.