Vereadores do MDB pedem inclusão de estrada rural no programa Melhor Caminho 

Parlamentares Valdecir Lio, Nilton Santiago e Daniel David pedem inclusão da vicinal “Claudomiro Berloti” – VTG 157, no programa do Governo do Estado.

Por meio de indicação os vereadores Valdecir Lio, Nilton Santiago e Daniel David (MDB) solicitaram ao prefeito Jorge Seba (PSDB), para que através da secretaria competente, busque junto ao Governo do Estado a inclusão da Estrada Vicinal “Claudomiro Berloti” – VTG 157, no programa “Novo Melhor Caminho”.

Os parlamentares explicam, na justificativa, que o programa tem como objetivo buscar o desenvolvimento da zona rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, diminuindo a erosão do solo e o assoreamento dos rios, além de garantir a trafegabilidade e a segurança nas estradas.