Vereadores conhecem reforma da Ala F da Santa Casa 

Chandelly e Renato Abdala foram recebidos pelo também vereador e Relações Públicas do hospital, Daniel David.

Na manhã da última terça-feira (28.fev), os vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota) e Chandelly Protetor (Podemos) visitaram pacientes na Santa Casa de Votuporanga/SP e conheceram a reforma que ocorre na Ala F do hospital.

Recebidos pelo Relações Públicas da Santa Casa e presidente da Câmara o vereador Daniel David (MDB), os parlamentares aproveitaram para conversar com diversos pacientes, colocando-se à disposição para aquilo que for necessário do poder público.

Por sua vez, Daniel David apresentou aos colegas, as reformas que foram implementadas e outras benfeitorias que estão sendo executadas na Santa Casa visando melhor atender os pacientes que são atendidos na instituição.