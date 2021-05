Vereadores buscam recursos para Votuporanga com o apoio de deputados federais 

Em audiência com deputados federais, os parlamentares levaram diversas reivindicações para o município e, com o apoio dos deputados federais o município será agraciado com emendas da União para atender a esses pedidos.

Os vereadores professor Djalma Nogueira, Jezebel Silva e Nilton Santiago estiveram na última semana, em Brasília/DF em busca de recursos financeiros para Votuporanga/SP.

Em audiência com deputados federais, os parlamentares levaram diversas reivindicações para o município e, com o apoio dos deputados federais o município será agraciado com emendas da União para atender a esses pedidos.

Ao deputado federal Luiz Carlos Motta, a vereadora Jezebel Silva apresentou reivindicação para a doação de cadeiras de rodas para a rede municipal de saúde. De acordo com a vereadora, o município necessita da doação de cadeiras de rodas mecânicas para serem oferecidas à comunidade carente do município, atendendo a demanda de pessoas que necessitam. Ao deputado federal pastor Marco Feliciano, os vereadores Jezebel e Djalma apresentaram um pedido para a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a aquisição de uma Van adaptada para cadeirantes a ser destinada para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para atender os atletas com deficiência física. “É válido ressaltar que Votuporanga necessita do apoio das esferas do governo para fomentar a prática de esportes, principalmente aos portadores de necessidades especiais, pois, eles encontram no esporte a qualidade de vida e o bem estar para superar todos os obstáculos impostos a eles”, justificou os vereadores.

Ao deputado federal Roberto de Lucena, o vereador Djalma pediu uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil do Governo Federal, para melhorar a infraestrutura das mais de dez entidades assistenciais do município.

Devido a pandemia, há mais de um ano, os trabalhos das entidades assistenciais também foram afetados, e suas arrecadações com doações para o custeio de suas despesas tiveram uma queda considerável, necessitando do apoio das esferas governamentais para auxiliá-las a conduzis seus trabalhos.

Ainda de autoria do vereador Djalma, a deputada federal Renata Abreu recebeu o pedido para liberar uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a reforma dos banheiros públicos de Votuporanga, visto que, os mesmos necessitam de obras de melhorias, principalmente adequações de acessibilidades, visando atender as necessidades dos moradores.

No gabinete do deputado federal Fausto Pinato, os vereadores reivindicaram recursos na ordem de R$100 mil para instalação de academia a céu aberto, visando contemplar bairros que ainda não foram beneficiados com esses equipamentos, tendo em vista o importante benefício que traria a população.

Para os vereadores, as academias instaladas a céu aberto proporcionam a todos aqueles que não tem acesso a academias privadas, oportunidade de desenvolver as atividades físicas. Entretanto, Votuporanga não possui recursos financeiros para ampliar o número atual dessas demandas nos bairros periféricos da cidade.

O vereador Nilton Santiago reivindicou junto ao deputado federal Herculano Passos uma emenda no valor de R$500 mil para o custeio e manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, referência em serviços de saúde de alta complexidade e presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

O deputado também recebeu das mãos do vereador votuporanguense pedido para destinar emenda parlamentar para a revitalização e instalação de academia a céu aberto na praça Rafael Cavalin, em Votuporanga. “Uma cidade bem cuidada transmite uma melhor sensação de conforto, valorizando ainda mais esses locais, por toda essa necessidade de revitalização e instalação de equipamentos de academia a céu aberto, que são bem frequentadas por pessoas da terceira idade, também tornando-se um espaço de convivência entre todos que frequentam as praças públicas para a saúde e bem estar das pessoas”, justificou o vereador Santiago.

O vereador também reivindicou junto ao deputado federal Fausto Pinato a destinação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a Santa Casa de Votuporanga. “O hospital trabalha incansavelmente para melhorar a assistência aos pacientes atendidos, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade”, destacou Santiago.

O deputado federal Baleia Rossi recebeu das mãos do vereador Santiago o pedido para liberar emenda parlamentar junto ao orçamento federal direcionada a Secretaria Municipal da Saúde, objetivando a instalação de um Centro Regional de Saúde em Votuporanga.