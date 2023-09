Vereadores buscam recursos para entidades assistenciais, Santa Casa e infraestrutura 

Daniel David (MDB), Mehde Meidão (União Brasil) e Carlim Despachante (PSDB) estiveram em Brasília/DF na última semana. Os vereadores Daniel David (MDB), Mehde Meidão (União Brasil) e Carlim Despachante (PSDB) estiveram em Brasília/DF na última semana em busca de recursos para Votuporanga/SP. Os parlamentares visitaram diversos gabinetes de deputados federais e reivindicaram emendas parlamentares para as áreas da saúde, infraestrutura e educação do município.

O presidente do Legislativo votuporanguense Daniel David esteve no gabinete da deputada federal Simone Marquetto (MDB) e reivindicou o seu apoio para liberar emenda parlamentar no valor de R$100 mil visando melhorar a infraestrutura da Casa da Criança, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem por finalidade o atendimento assistencial, educacional, cultural e esportivo das crianças, adolescentes e suas famílias.

A deputada também recebeu pedido para liberar emenda no valor de R$100 mil para o Lar Assistencial São Vicente de Paulo, que presta serviços para o município no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.

Ainda de autoria do vereador Daniel, o deputado federal Delegado Palumbo (MDB) recebeu pedido para liberar emenda parlamentar no valor de R$500 mil para a Santa Casa. Já no gabinete do deputado Alberto Mourão (MDB), o presidente da Câmara reivindicou R$500 mil para a Santa Casa para custeio e manutenção do hospital filantrópico.

O deputado federal Fábio Teruel (MDB) recebeu pedido para propor emenda parlamentar no valor de R$300 mil para ser investido também na Santa Casa, além do pedido de emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a entidade Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga – entidade que atende mais de 160 pessoas portadoras de alguma necessidade especial, e que busca sempre melhorias em sua estrutura visando o bem-estar dos seus assistidos.

Já o deputado federal Baleia Rossi – líder nacional do MDB, Daniel reivindicou emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a Santa Casa de Votuporanga. E além de R$500 mil para custeio e manutenção do hospital, através de uma reivindicação apresentada ao deputado federal Fausto Pinato (PP).

Por sua vez o vereador Carlim Despachante reivindicou ao deputado Fausto Pinato a destinação de emenda parlamentar no valor de R$500 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga.

De acordo com o vereador, o recurso será aplicado na promoção da saúde, qualidade de vida, prevenção de agravos, tratamentos e reabilitação, aquisição de medicamentos e aparelhos, para a Secretaria de Saúde oferecer uma estrutura adequada e atendimento de qualidade a comunidade votuporanguense.

No gabinete do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), Carlim reivindicou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a manutenção das quadras poliesportivas, bem como dos campos de futebol, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens.

Ao deputado federal Baleia Rossi, o vereador reivindicou recursos na ordem de R$500 mil para custeio e manutenção da Santa Casa.

O vereador Mehde Meidão também apresentou reivindicações para melhorias e investimentos em Votuporanga. No gabinete do deputado federal Tiririca (PL), protocolou ofício solicitando recursos na ordem de R$500 mil para serem investidos nas obras de construção da conhecida “prainha dos meninos” – área anexa a Represa Municipal. Ainda à Tiririca, Meidão pediu recursos na ordem de R$500 mil para investimentos no Horto Florestal de Votuporanga “Sérgio Ramalho Matta”.

Para o vereador, trata-se de uma importante área ambiental da cidade, que ao longo de sua existência tem servido também para o lazer das famílias votuporanguenses que não têm outro local onde possam aliar recreação com a convivência com a natureza.

Ainda de autoria de Meidão, foi solicitado recursos na ordem de R$500 mil visando melhorar a infraestrutura da bacia de acumulação do sistema de captação do Marinheirinho.