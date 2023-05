Vereadores buscam programa de inclusão para pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

Djalma Nogueira, Nilton Santiago e Jezebel Silva participaram de audiência na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para buscar programas e investimentos para Votuporanga.

Na última quinta-feira (18.mai), os vereadores Djalma Nogueira (Podemos), Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (Podemos) tiveram audiência na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, para buscar programas e investimentos para Votuporanga.

A audiência agendada pelo vereador Djalma Nogueira aconteceu na sala de reuniões da Secretaria Estadual diretamente com o responsável pela pasta, o advogado Marcos da Costa, que anunciou importantes conquistas para o município.

No encontro, a comitiva buscou informações sobre projetos e investimentos que possam beneficiar a comunidade votuporanguense, em parceria com o poder público (Prefeitura e Câmara Municipal).

Por sua vez, o secretário estadual fez questão de ressaltar a importância de Votuporanga no contexto regional, citando que – quando era presidente estadual da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) deixou amigos na cidade e investimentos na Subsecção da Ordem de Votuporanga.

Ao apresentar os programas desenvolvidos pela pasta do Governo do Estado, anunciou que Votuporanga será agraciada com um importante projeto de inclusão social às pessoas com algum tipo de deficiência.

Após reivindicação dos parlamentares, o secretário anunciou que Votuporanga poderá firmar convênio com o Estado e ser sede regional do Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI) é um programa que tem como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Utiliza a metodologia do emprego apoiado como estratégia para a inclusão profissional.

Conforme o secretário de Estado, o PEI possui uma unidade regional em São José do Rio Preto e Votuporanga poderá se tornar polo regional, abrangendo os municípios das regiões de Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Votuporanga.

Para tanto, os vereadores agora terão uma audiência com o prefeito de Votuporanga e apresentar o projeto e, em seguida, após análise técnica, elaborar projeto de lei para firmar convênio com o Estado.

Conforme o secretário, toda a estrutura administrativa, servidores e os programas são oferecidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência.

O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação técnica e empreendedora.

A ação é fruto da parceria das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico.

O secretário explicou que o PEI é desenvolvido com êxito em todo o Estado, servindo como ponte de programas, cursos e iniciativas e colocar as pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. “É um projeto social, de empregabilidade de inovação e facilitação a essas pessoas com algum tipo de necessidade especial e colocá-las no mercado de trabalho. Vamos alinhar essa parceria entre a Secretaria Estadual, o governo Tarcísio de Freitas, o prefeito Jorge Seba e a Câmara de Vereadores e colocar o PEI em prática. Votuporanga pode ser a sede regional de tão importante programa de inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, destacou Marcos da Costa.

Por sua vez, o vereador Djalma ressaltou a importância da audiência com o secretário estadual. “A delegação de vereadores trouxe para nossa cidade tão importante projeto de inclusão ao mercado de trabalho a pessoa com deficiência”, destacou.

Já Nilton Santiago ressaltou “nossa cidade tem tudo para se tornar esse polo regional e vamos em busca desta conquista através deste convênio entre o município e o Governo do Estado”.

Jezebel Silva enfatizou que a Secretaria Estadual trará para Votuporanga importante unidade do Polo de Empregabilidade. “Hoje, tendo apenas em Rio Preto e nossa cidade será sede regional desta ponte entre o município o Governo, beneficiando as pessoas com algum tipo de deficiência”.

Outros programas foram discutidos em apoio às pessoas com deficiência nas áreas da cultura, informação, acessibilidade, direitos, esporte, saúde e conhecimento.