Vereadores arquivam projeto de extinção do passaporte vacinal e aprovam criação do Memorial da Votuporanguense 

A iniciativa que previa a proibição da exigência de passaporte sanitário no município já havia sido barrada na Comissão de Justiça e Redação, e o recurso acabou rejeitado no plenário.

A 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (28.mar), os vereadores apreciaram mais de uma dezena de projetos, dentre eles, um recurso proposto pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) que pretendia retomar o projeto de lei que visava proibir a exigência do denominado ‘Passaporte Sanitário’ no município; inclusive, sob pena de multa e demais sanções para quem exigisse o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

A iniciativa foi motivo de debates na Câmara e tumultos em sessões ordinárias e de comissões permanentes da Casa, porém, acabou rejeitada pela Comissão de Justiça e Redação após receber pareceres de inconstitucionalidade.

Nesta segunda, o recurso foi votado no plenário e projeto proposto por Renato Abdala, Chandellly Protetor (Podemos) e Jezebel Silva (Podemos) acabou arquivado por oito votos a seis.

Votaram pela favoráveis: Cabo Renato Abdala (Patriota), Sueli Friosi (Avante), Chandelly Protetor (Podemos), Jezebel Silva (Podemos), Thiago Gualberto (PSD) e Mehde Meidão (Patriota).

Já pelo arquivamento: Valdecir Lio (MDB), Professor Djalma (Podemos), Daniel David (MDB), Missionária Edinalva (União Brasil), Nilton Santiago (MDB), Jura (PSB), Carlim Despachante (PSDB) e Osmair Ferrari (PSDB).

Outros projetos foram aprovados como a abertura de créditos adicionais nos valores de R$ 50 mil e R$ 500 mil; além de iniciativas voltadas ao funcionalismo, como gratificações.

Memorial da Votuporanguense

O projeto de iniciativa do Poder Executivo, por indicação do vereador Osmair Ferrari (PSDB), que cria um Memorial em homenagem a AAV (Associação Atlética Votuporanguense) foi aprovada por unanimidade.

A iniciativa nasceu de um grupo de memorialistas de Votuporanga, que se juntou para manter viva a história do clube, por meio de um acervo que já está sendo levantado pelo grupo de 38 pessoas, e também com novos materiais que podem vir da colaboração da população.

O Memorial, que deve ser montado na Arena Plínio Marin, levará o nome do maior ídolo da história da Votuporanguense, Francisco Santana – Fifi, que faleceu no dia 2 de agosto de 2021, aos 84 anos, em decorrência de arritmia cardíaca, no Lar São Vicente de Paulo.

Representando o grupo, na votação da Câmara, estiveram Egmar Marão, Jair Ferreira e José Carlos Pontes. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, também marcou presença.