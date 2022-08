Vereadores aprovam criação do Plano Municipal da Cultura de Votuporanga 

Propositura apresenta histórico, diagnósticos e desafios na área cultural a serem alcançados nos próximos dez anos.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou, por unanimidade, durante a 26ª sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira (1º.ago), o projeto de lei complementar que institui o Plano Municipal da Cultura.

O plano apresenta o histórico, diagnóstico e desafios a serem apresentados na área cultural do município, formula diretrizes gerais e indica as principais operações a serem desenvolvidas pelo governo local com propostas de ações a serem implementadas nos próximos dez anos, com revisões periódicas.

O Plano Municipal é peça fundamental na construção do sistema municipal de cultura e para a consolidação das políticas públicas de cultura no processo de implementação do sistema nacional de cultura.

Sessão contou com a presença da secretaria municipal da Cultura de Turismo, Janaina Silva, além de outros interessados no tema.

Entre os parlamentares, o vereador Jura (PSB) falou sobre o projeto de lei: “Falar em cultura, é algo bem complexo, em razão de várias tendências. Estamos trabalhando neste projeto há anos e a ideia ganhou corpo, e agora com a aprovação desta lei”, destacou.