Vereadores afirmam que após 4 anos e R$ 500 mil, Castramóvel segue inoperante 

Chandelly Protetor (Podemos) e Cabo Renato Abdala (Patriota) explicaram que veículo, adquirido em 2018, faz falta nas ações voltadas à proteção da vida animal em Votuporanga/SP.

O Castramóvel, veículo adquirido em 2018, com investimento de R$ 405 mil, sendo R$ 120 mil de recursos federais e o restante de contrapartida da Prefeitura de Votuporanga/SP, que chegou a ser anunciado, à época, como a resolução de problemas de castração animal no município; contudo, na prática, jamais entrou em operação, voltou a ser pauta durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (24.out).

O assunto foi trazido pelos vereadores Chandelly Protetor (Podemos) e Cabo Renato Abdala (Patriota) que exibiram no telão da Casa de Leis, um vídeo gravado em frente ao veículo que permanece estacionado no pátio da Prefeitura.

“Estamos aqui na garagem de ônibus da Secretaria Municipal da Educação que é onde está o Castramóvel, que deveria estar nas ruas castrando animais em comunidades carentes, e isso não está ocorrendo. Um veículo que custou aos cofres públicos R$ 420 mil e está parado há mais de cinco anos. E o abandono, cada vez maior. Poderia estar esterilizando esses animais e diminuindo o abandono em Votuporanga; e é uma cobrança da proteção animal e de todos que acompanharam, na época, o grande lançamento do Castramóvel, mas que não funcionou”, afirmou Chandelly.

Renato Abdala toma a palavra e focando no gasto, emendou: “Além dos R$ 420 mil, esse valor já ultrapassa os R$ 500 mil, contando o recurso gasto para manutenção do veículo que está parado, nunca operou nenhum animal, nunca foi operacionalizado. Então, realmente, é um desperdício de dinheiro público que está aqui, parado e deteriorando.”

Em seguida, Chandelly explicou: “Nós propomos ao prefeito para que fosse feito um convênio com a Unifev, que possui curso de Medicina Veterinária, o que seria a quase custo zero para os cofres públicos e assim o Castramóvel estaria na ativa, castrando animais, mas está aqui, parado, todo empoeirado… Já que adquiriu o veículo caro para fazer um benefício para os animais nas comunidades carentes, então vamos colocar na rua. Isso aqui não pode ficar parado, é recurso público.”

Assunto recorrente

Não é a primeira vez que cobram a operacionalização do Castramóvel, contratado, à época, com serviço médico veterinário para esterilização de animais machos e fêmeas da população canina e felina, em veículo adaptado, com fornecimento de instrumental cirúrgico, equipamentos e material de consumo; em tese, novo serviço disponibilizado não interferiria nas castrações que já ocorreriam em parceria com as clínicas veterinárias particulares.

Há pouco mais de um ano, em outubro de 2021, o jornal Diário de Votuporanga procurou a Prefeitura para entender os trâmites para funcionamento do Castramóvel, e foi informado de que não entrou em funcionamento devido à inviabilidade técnica e financeira; porém, a Administração estudava sugestões para melhor utilização do veículo. Já quanto as castrações, continuariam sendo realizadas em clínicas especializadas terceirizadas por meio de licitação.

Em novembro de 2021, ainda durante a pandemia da Covid-19, a vereadora Sueli Friósi (Avante), sugeriu por meio de indicação, que o prefeito Jorge Seba (PSDB), através da Secretaria Municipal da Saúde, disponibilizasse o Castramóvel como posto de vacinação itinerante contra o novo coronavírus.

Abandono de animais

Ainda durante a sessão ordinária, o vereador Chandelly Protetor voltou a falar o aumento nos casos de abandono de animais no município e mostrou o telão da Câmara, três filhotes de cachorro que teriam sido abandonados em Simonsen: “Não temos mais vagas no abrigo e agora, o que vamos fazer com esses três filhotes? Certamente vai para a casa de algum protetor que não recebe ajuda do Poder Público, não recebe um grão de ração. Hoje foram mais três, hoje à tarde; após o almoço, lá próximo do cemitério foram mais quatro filhotes. No sábado foram mais quatro. Estão acontecendo muitos abandonos de filhotes. E se a mãe desses filhotes estivesse castrada? Não teria esses filhotes nas ruas. Por isso que é importante sim, colocar o Castramóvel para funcionar”, explicou o vereador.

Nesta terça-feira (25), a reportagem procurou a Prefeitura sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não havia recebido resposta.