Vereadoras buscam doação de camisas de grandes clubes para o Leilão da Santa Casa 

Jezebel Silva e Edinalva Barnabé estiveram em audiência na sede da Federação Paulista de Futebol.

Na última quarta-feira (15.fev), as vereadoras Jezebel Silva (Podemos) e Edinalva Barnabé (União Brasil) estiveram em audiência na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo/SP, onde apresentaram reivindicações para Votuporanga.

Na Federação, as parlamentares se reuniram com o vice-presidente Gustavo Delbin – que no ato representou o presidente da entidade máxima do futebol de São Paulo – Reinaldo Carneiro Bastos.

Na ocasião, as vereadoras apresentaram um pedido para solicitar o empenho da FPF no sentido de que seja realizada a doação de oito camisas oficiais de grandes times de futebol de São Paulo para, posteriormente, serem doadas à Santa Casa de Misericórdia, para o seu tradicional leilão anual.

Conforme as vereadoras, a doação dessas camisas oficiais é de extrema importância se fossem autografadas pelos jogadores desses clubes e sugeriram à FPF que fossem duas do São Paulo, duas do Corinthians, duas do Palmeiras e duas do Santos.

“Faremos o leilão dessas camisas e os valores arrecadados serão revertidos para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, que atende cerca de 55 municípios da região, e necessita de ações que contribuam com a continuidade de prestação de serviço de alta qualidade para seus pacientes”, destacaram as vereadoras.