Vereador Valdecir Lio pede instalação de semáforo na zona norte 

Sinaleiro solicitado é para os dois sentidos no cruzamento da Avenida Emílio Arroyo com a Rua Leonardo Comar, no bairro Pozzobon.

O vereador Valdecir Lio (MDB) utilizou parte de seu tempo de fala, na 12ª sessão da Câmara desta segunda-feira (11.abr) para cobrar alterações urgentes no trânsito de uma das principais vias da zona norte de Votuporanga/SP; mais precisamente na Avenida Emílio Arroyo Hernandes no cruzamento com a Rua Leonardo Comar.

Por indicação, o parlamentar pediu que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova estudos que viabilizem a instalação do semáforo.

Lio lembrou que o local tem sido cenário de vários acidentes de trânsito. “No sentido bairro/centro há o controle de tráfego pelo semáforo, porém, no sentido centro/bairro não, o que gera confusão em momentos de pico, tornando assim, viável a instalação de semáforo naquele local. Vale ressaltar que tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local”, justificou o parlamentar.