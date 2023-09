Vereador sugere criação de UPA Regional em Votuporanga 

Nilton Santiago (MDB) pede que Prefeitura acione recursos do Estado e da União para criação da nova unidade de saúde.

Atento às questões que envolvem a melhoria do serviço público disponibilizado à população, especialmente na área da saúde, o vereador Nilton Santiago (MDB) apresentou durante a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (11.set), indicação para criação de uma UPA Regional.

Por meio de indicação, o parlamentar pede que seja oficiado ao prefeito Jorge Seba (PSDB) e ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Saúde, “intervenha junto ao governo Estadual e Federal, objetivando a destinação de recursos financeiros para construção de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA Regional, em Votuporanga.”

Santiago destaca que é papel do vereador buscar soluções em parceria com o Poder Executivo vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos: “Nesse contexto, entendemos ser pertinente, visando desafogar os atendimentos prestados na Santa Casa de Votuporanga, de pacientes moradores das cidades da região.”

O vereador ressalta que tal medida permitirá “uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso do governo em promover a gestão participativa do cidadão nas ações do Poder Público Municipal”.