Vereador Serginho da Farmácia pede recursos para informatizar serviços de Área Azul

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, vereador Serginho da Farmácia (PSDB) esteve em audiência com o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) – presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), quando solicitou o seu apoio na liberação de recursos financeiros para serem aplicados no Centro Social – mantenedor do DAFIC – que gerencia os serviços de Área Azul do município.

Há duas semanas, o vereador Serginho esteve no município de Jales/SP para conhecer os serviços informatizados da Área Azul que trazem grandes benefícios aos usuários e ao município.

Neste sentido, Serginho pediu ao deputado Carlão que insira no orçamento estadual emenda parlamentar a ser destinada para a aquisição de equipamentos eletrônicos pelo Centro Social de Votuporanga – DAFIC, entidade declarada de utilidade pública no valor de R$ 300 mil, objetivando que tais aparelhos sejam utilizados na informatização da cobrança do serviço de estacionamento rotativo (Área Azul), ao qual, a entidade possui a concessão.

O presidente da Câmara destaca que, com a utilização desses equipamentos o Centro Social poderá realizar o serviço de forma mais prática, transparente e ágil aos proprietários de veículos que se utilizam dos serviços de Área Azul nas vias públicas, assim como já ocorre em outros municípios, como Jales e São José do Rio Preto/SP.