Vereador pede recapeamento urgente em ruas do bairro Pró-Povo 

Entre vários assuntos tratados pelo vereador professor Djalma (Podemos) ao utilizar seu tempo de pronunciamento na tribuna, durante a 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, da última segunda-feira (6.fev), ele mostrou a situação de dificuldade que moradores do bairro Pró-Povo e proximidades enfrentam por conta dos buracos e do asfalto deteriorado na região norte da cidade.

Djalma apresentou um vídeo para ilustrar a situação enfrentada pelos moradores e pediu providências urgentes. “Todos nós vereadores somos as vozes de muitos e nessa região a gente sabe que, por muitas vezes, o Poder Público não chega. Falta muita coisa e muitas vezes a própria dignidade através da necessidade de uma infraestrutura melhor. Espero que o responsável esteja olhando para esse lugar. As ruas têm o asfalto esfarelando e eu não sei quando teremos um novo programa de recapeamento. Se esse bairro não foi incluído agora, quando acontecer um novo recapeamento vai ser sobre a terra. Então, nós não teremos mais uma cidade com 100% de asfalto. Vamos ter ali um bairro de terra. Os moradores estão usando entulhos para tapar buracos para dar uma melhor situação para eles mesmos. Peço que olhem para esse bairro. Seremos a voz deles”, concluiu o vereador.