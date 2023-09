Vereador pede em Brasília recursos para instalar planetário 

Entre os compromissos apresentados na capital federal, Thiago Gualberto (PSD) se reuniu com o astronauta e senador Marcos Pontes (PL).

Em visita oficial a Brasília/DF, na última semana, o vereador Thiago Gualberto (PSD), participou de reuniões no Congresso Nacional em busca de melhorias e inovações para Votuporanga/SP. Parlamentar visitou gabinetes e apresentou reivindicações de recursos para as áreas da Educação, Pesquisa, Ciências, Tecnologias e outras.

O vereador que foi a Brasília, acompanhado por Ricardo Teixeira – diretor geral do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) – Campus Votuporanga; e Lucas Silva – diretor legislativo da Câmara; entre outros compromissos, Thiago Gualberto teve um encontro com o senador eleito por São Paulo, o astronauta Marcos Pontes (PL).

A comitiva votuporanguense se reuniu com Marcos Pontes e assessores que receberam os ofícios que solicita recursos para a manutenção e melhor atendimento dos alunos do pólo do IFSP, além de várias demandas para a manutenção das suas atividades.

O vereador também solicitou o envio de verbas para fortalecer o premiado trabalho desenvolvido pelos alunos do Clube de Robótica do Lar Frei Arnaldo de Itaporanga. O projeto de robótica é referência na área de tecnologia e robótica e, o mais importante, gratuitamente, onde são atendidos crianças e adolescentes com vulnerabilidade social e econômica.

Em outro ofício, Thiago Gualberto aproveitou para pedir o envolvimento do senador Marcos Pontes para que busque a liberação de R$ 3 milhões, recursos que seriam empenhados para a construção e instalação de um planetário em Votuporanga.

Thiago Gualberto agradeceu a recepção que teve do senador e da sua equipe e espera que as demandas sejam atendidas, especialmente para melhorar diretamente a vida de muitos jovens: “Foi tudo muito proveitoso. Pedimos um olhar especial para o nosso IFSP, que oferece educação de primeiríssima qualidade e precisa ter auxílio de emendas parlamentares para seguir com o seu trabalho de excelência. Também buscamos reforçar o Clube de Robótica que tanto nos enche de orgulho pelos bons frutos conquistados. E claro, um olhar especial para que Votuporanga conte com um planetário, que para as crianças e jovens seria um presente para uma educação de qualidade, principalmente nas Ciências, Física e Astronomia”, comentou o vereador.