Vereador novamente, Hery promete levar grave denuncia à tribuna nesta segunda (7/12)

TJ derruba decisão da Câmara Municipal, Hery continua vereador e promete levar grave denuncia à tribuna nesta segunda-feira sobre a legalização de um `loteamento irregular`e com a possível omissão do Poder Publico.

Cassado e absolvido

Hery foi afastado há 15 dias após julgamento em Votuporanga, mas defesa dele reverteu no TJ (Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo).

Agora, nesta segunda (7) vai voltar a ocupar o cargo na Câmara de Vereadores após decisão decisão na ultima sexta-feira (4) do Tribunal de Justiça de São Paulo. Afastado após julgamento de pedido de cassação por questões relacionadas a problemas internos na Câmara Municipal. Antes disso, o vereador já havia conseguido uma liminar do próprio TJ, em 2018.

Após o afastamento do Legislativo, a defesa de Hery ingressou com recurso e o desembargador acolheu o pedido. Com isso ele reassume sua cadeira nesta segunda-feira (7). Antônio Alberto Casali retorna a suplência.

O parlamentar, que disputou a Prefeitura nas ultimas eleições chamou a decisão da Câmara de injusta e questionou: “Que medo eles tem?” Ele afirmou que ao retornar para a Câmara nesta segunda realizará uma grave denúncia da tribuna.

“Vou dar sequencia numa denuncia que fizemos ao Ministério Publico para apurar irregularidades na construção de um loteamento por uma construtora e com a possível omissão do Poder Publico”, promete Hery.