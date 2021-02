Vereador Meidão pede limpeza e melhorias em canteiros de avenida

Parlamentar apresentou uma indicação ao Executivo para que, através da secretaria de Serviços Urbanos possa executar melhorias no canteiro central da avenida Antônio Augusto Paes, que dá aceso a zona norte da cidade e a Rodovia Euclides da Cunha.

Durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou uma indicação ao prefeito Jorge Seba para que, através da secretaria de Serviços Urbanos possa executar melhorias no canteiro central da avenida Antônio Augusto Paes, que dá aceso a zona norte da cidade e a Rodovia Euclides da Cunha.

Para o vereador Meidão, é necessário o quanto antes executar serviços de limpeza nos coqueiros plantados dos canteiros centrais da avenida Antônio Augusto Paes, no Bairro Vila Paes, e ainda outras melhorias em outras avenidas da cidade. “As avenidas são as portas de entrada de uma cidade, e com certeza, nosso objetivo é sempre zelar pela estrutura de nosso município”, destacou Meidão.

Em outra indicação, Meidão pediu à diretoria da empresa Rosa Mística – concessionária dos serviços funerários do município para que durante o período de pandemia, promova o parcelamento de aluguel dos seus mutuários, já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes a este vereador.

“Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao proprietário da empresa Rosa Mística, Senhor Rolando César Castrequini Nogueira Castilho promova o pleito acima narrado, atendendo os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente”, destacou Meidão.