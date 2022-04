Vereador Mehde Meidão esclarece que segue no União Brasil 

Na última semana, a imprensa chegou a noticiar que o parlamentar havia mudado de partido, contudo, o decano da Casa de Leis esclareceu que de fato recebeu o convite do Patriota, porém, segue na sigla.

O vereador Mehde Meidão (UB), decano da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, utilizou seu tempo de fala na 11ª sessão ordinária, nesta segunda-feira (4.abr), para dentre outros assuntos, esclarecer que não irá mudar sua filiação partidária.

Desta forma, o parlamentar segue no UB (União Brasil), fruto da recente fusão entre o DEM (Democratas) e PSL (Partido Social Liberal).

Meidão detalhou que recebeu o convite do Patriota, por meio do presidente local, o vereador Cabo Renato Abdala, para que mudasse de sigla durante uma reunião na semana passada; contudo, teria agradecido o convite e explicado que ao informar ao UB sobre sua intenção e o interesse do Patriota, recebeu um ofício em que o seu atual partido informou que a legenda “não abriria mão” de ter sua experiência em suas fileiras.

A fala de Meidão foi aquiescida por Cabo Renato Abdala que usou a palavra para salientar que possui uma boa relação com o companheiro de Câmara. Com isso, Mehede Meidão que é o vereador com mais mandatos consecutivos em Votuporanga e um dos recordistas do Brasil, com 11 posses, segue filiado UB.