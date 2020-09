Vereador Marcelo pede atendimento presencial aos clientes da Elektro e critica Caixa Federal por longas filas

Durante o seu discurso proferido na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga na última sessão ordinária, o vereador Marcelo Coienca fez um importante pronunciamento em relação ao atendimento a população no que diz respeito aos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal e a concessionária de energia Elektro.

Atendendo a solicitações da população, o vereador Marcelo entrou em contato com a diretoria da Elektro e pediu uma atenção especial em relação ao atendimento presencial aos usuários. Em seu pronunciamento, o vereador Marcelo destacou que a Elektro pleiteava junto a Prefeitura que o atendimento presencial fosse enquadrado como atividade essencial, para assim abrir em período integral. “Tivemos a confirmação formal nesta semana, então a partir da próxima terça-feira abriremos das 8 às 17h, sem intervalo”, destacou Marcelo.

O vereador ainda agradeceu o empenho da diretoria da Elektro que se colocou à disposição para melhorar a partir da próxima semana, o atendimento presencial aos seus clientes. O escritório da empresa fica localizado na rua Alagoas, próximo a rua Pernambuco.

CAIXA FEDERAL:

Por outro lado, ainda conforme o seu pronunciamento, o vereador Marcelo criticou o atendimento e, consequentemente as longas filas registradas na Caixa Econômica Federal. Segundo o vereador, “é desumano o que está acontecendo defronte à Caixa Federal. Longas filas, pessoas aglomeradas, no sol escaldante, isso é inaceitável o que estão fazendo com a população”, criticou.

Marcelo pediu que a Prefeitura intervenha nesta situação e faça uma parceria com a Caixa Federal para que os clientes e usuários do banco possam utilizar o espaço da Concha Acústica, oferecendo água, assentos, mais funcionários para o atendimento e dignidade a população. “Peço com a rápida urgência que, tanto a Caixa Federal como a Prefeitura tenha compaixão dessas pessoas, isso é desumano, longas filas, sol quente, aglomeração de pessoas e temos à frente da agência um espaço que pode ser oferecido para atendimento presencial e rápido aos clientes Caixa”, destacou Marcelo.