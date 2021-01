Vereador Lio pede que prefeito revogue decreto sobre “faltas abonadas” de servidores em vésperas de feriados 

Parlamentar afirmou que esse decreto foi baixado pela administração anterior e causou muitas reclamações dos servidores municipais que argumentam que era um direito da categoria e que, nos últimos anos, os funcionários municipais ficaram impedidos de pedirem as suas abonadas em véspera e pós feriados.

O vereador Valdecir Gomes Lio esteve reunido com o prefeito Jorge Seba para discutir algumas melhorias e reivindicações apresentadas pelos servidores públicos municipais de Votuporanga.

Na audiência com o prefeito Seba, o vereador pediu que o Executivo reveja o Decreto Municipal que impede os Servidores Municipais de postularem “faltas abonadas” em vésperas e pós feriados.

Conforme o vereador, esse decreto foi baixado pela administração anterior e causou muitas reclamações dos servidores municipais que argumentam que era um direito da categoria e que, nos últimos anos, os funcionários municipais ficaram impedidos de pedirem as suas abonadas em véspera e pós feriados.

“Essa reivindicação foi apresentada pelos próprios servidores municipais que alegaram que tal fato não implicará em nenhum prejuízo ao serviço público, já que os próprios Secretários Municipais e Chefes de Setores podem organizar essas faltas ao longo do ano”, justificou Lio.

Ainda durante a reunião com o Prefeito, o vereador pediu estudos com a Secretaria Municipal da Administração, no sentido de que seja disponibilizado previamente a todos os servidores municipais seus respectivos holerites na intranet (até 3 dias antes de ser creditado em conta bancária), com a finalidade de que os mesmos possam conferi-los e certificar os valores a eles creditados.