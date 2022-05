Vereador Jura anuncia instalação de usina de asfalto em Votuporanga 

Empresa vencedora da licitação, além de fornecer a usina irá treinar a equipe que vai trabalhar com o equipamento para que Votuporanga se torne independente na produção de massa asfáltica.

Durante o seu pronunciamento proferido na tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária da última segunda-feira (16.mai), o vereador Jura (PSB) anunciou o início dos trabalhos técnicos para a abertura de licitação visando a instalação de uma usina de asfalto em Votuporanga/SP.

Segundo o parlamentar, uma parte do recurso, que vai resolver um problema de longa data do município, foi conquistado pelo vereador junto ao deputado federal Rui Falcão (PT). O deputado encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$ 170 mil para Votuporanga e o restante do investimento, cerca de R$ 50 mil será de contrapartida do município. O investimento, porém, deve gerar economia para os cofres municipais, além de agilizar as operações tapa-buraco no município.

“Essa é uma briga minha de muitos anos e que, enfim, terá uma solução definitiva. O problema de hoje é que o município compra massa asfáltica da cidade de Monções, e esse produto tem que rodar quase 100km e chegar quente aqui ainda para que o serviço seja feito correndo, pois se a massa esfria se perde tudo. Com esse equipamento vamos poder produzir aqui mesmo esse material, o que vai agilizar as operações de tapa-buraco, economizar recursos e permitir um serviço de melhor qualidade”, disse Jura.

O vereador, inclusive, esteve em José Bonifácio/SP, acompanhado do chefe do departamento de qualidades urbanas e rurais de Votuporanga, Jonatas Trevisan, para uma visita técnica, onde puderam conhecer a usina em funcionamento e o resultado da massa já aplicada nos buracos.

“Nós passamos todo esse problema para o deputado Rui Falcão e ele atendeu a nossa reivindicação destinando recursos para destravar essa iniciativa. Em breve a Prefeitura deve lançar a licitação para resolver isso de uma vez por todas”, finalizou.

A empresa vencedora da licitação, além de fornecer a usina irá treinar a equipe que vai trabalhar com a usina, para que Votuporanga se torne independente na produção de massa asfáltica.