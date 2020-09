Vereador Emerson Pereira solicita academia a céu aberto em todos os bairros de Votuporanga

Votuporanga conta com várias academias a céu aberto instaladas em diversas praças. Estes espaços têm como objetivo receber pessoas de todas as idades e proporcionar momentos de atividade física ao ar livre, aliando saúde e bem-estar, sem deixar de lado a socialização.

Porém, nem todos os bairros foram contemplados. Neste ano, o vereador Emerson Pereira, atendendo a pedidos de diversos munícipes, solicitou que a Prefeitura instale nos bairros que ainda não têm, acrescentando também profissionais da área de Educação Física para auxiliar a população na prática de exercícios físicos. Um deles é o Jardim Carobeiras.

Em sua justificativa, Emerson explicou que o objetivo da implantação da academia é proporcionar locais e aparelhos onde a população possa praticar exercícios físicos gratuitamente e no horário em que bem entender, além do incentivo da prática de exercícios físicos, melhorando a qualidade de vida de todos.

“Uma academia atenderia muitas pessoas e incentivaria ainda mais a prática de exercícios pelos moradores”, destacou Emerson.

A academia a céu aberto é uma política pública que tem como objetivo equipar praças e parques com equipamentos voltados para o desenvolvimento do lazer e do esporte. Conta com aparelhos de ginástica adaptados e sem peso, sendo que o usuário utiliza o peso do próprio corpo para exercer a atividade física.

Considerando que o lazer é um dos componentes determinantes da saúde, a indicação tem como proposta articular as temáticas de lazer e saúde, pensando nessa política pública de lazer em Votuporanga.