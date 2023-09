Vereador é preso acusado de bater na namorada em Cardoso 

André Luiz Machado Borges (PL) só foi solto após pagar fiança de R$ 1,3 mil; à polícia, ele negou as acusações de agressão e ameaça.

O vereador de Cardoso/SP, André Luiz Machado Borges, Cabo Borges (PL), foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (20.set), por lesão corporal contra a namorada.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, vestida de canga e biquíni, foi pedir socorro em uma viatura da PM que estava estacionada em frente à praça da Matriz de Cardoso. Aos PMs, a mulher disse ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo namorado, que ainda estava em sua casa.

Em seguida, os policiais foram até a residência da vítima, onde encontraram o vereador dentro do imóvel. Imediatamente, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Em depoimento, a mulher diz que mantém um relacionamento há um ano e meio com o vereador, contudo, nesta quarta-feira, Cabo Borges a teria agredido fisicamente com tapas no rosto e na boca, além de socos nas costas e nos braços, além de tê-la mantido trancada dentro da casa dele.

A mulher afirmou ainda à polícia que conseguiu fugir, tentou se esconder, mas foi encontrada pelo vereador e novamente ameaçada de morte. Logo em seguida, foi até a praça para pedir socorro.

À polícia, o vereador admitiu ter discutido com a mulher, mas negou agressões físicas e ameaças de morte.

Apesar de a vítima manifestar não ter interesse na prisão do vereador, o delegado de plantão Marcos Koji Yoshizaki determinou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal provocada por violência doméstica.

Depois de pagar a fiança de R$ 1,3 mil, o vereador conseguiu o alvará de soltura para responder pelo crime em liberdade. A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito.

O Diário tentou falar com o vereador para ter sua versão dos fatos, mas ele não atendeu as ligações.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos