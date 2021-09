Vereador é acusado de assédio sexual em Mirassol; ele nega

De acordo com Juliane, desde maio deste ano, Walmir Chaveiro iniciou comentários e brincadeiras “impertinentes”. “Os comentários ocorreram dentro da Câmara de vereadores e sempre que a vítima está sozinha e assim ele aproveitava para chamá-la e começava a dizer que queria sair com ela, que a buscaria no trabalho ou na casa”, consta no boletim de ocorrência. “Ainda dizia que como a mulher dele começou a trabalhar fora, seria mais fácil a vítima sair com ele, bem como usou de comentários do tipo: ‘com essa roupa eu não aguento’ e ‘não uso camisinha, mas não tem problema porque fiz vasectomia'”.

As mesmas informações constam na denúncia contra o vereador do PTB no pedido de apuração por possível quebra de decoro parlamentar registrada no Legislativo. Além disso, a denunciante cobra a abertura de Comissão Processante contra Walmir Chaveiro, que pode culminar até na cassação do mandato do parlamentar.

Em entrevista ao Diário, Juliane afirmou que resolveu denunciar o vereador do PTB após possível perseguição dele nas redes sociais. Ela disse que a sua iniciativa não tem nenhuma conotação política. “No começo fiquei com muita vergonha. Fazia questão de policiar minhas roupas. Foi um processo constrangedor”, afirmou a denunciante. “Fiz a denúncia para que o caso não fique impune”, disse Juliane.

A vereadora Cida não foi localizada para comentar o assunto nesta sexta-feira, 3. A assessoria da Câmara de Mirassol informou que parecer jurídico elaborado na Casa será contra o recebimento da denúncia, que “não preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei para seu processamento, bem como veio desacompanhada de provas, além de não ter indicado a produção de nenhuma”.

O vereador Walmir Chaveiro participou de reunião com o advogado do Legislativo. Ao Diário, no entanto, disse que o parecer foi contrário. “Ela fez acusações sem provas e sem testemunhas”, afirmou o vereador ao dizer que ele é alvo de perseguição.

*Informações/diariodaregiao/Rodrigo Lima