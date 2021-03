Vereador Djalma pede melhorias no Cemitério Municipal de Votuporanga

As reivindicações, segundo o parlamentar, atendem aos anseios da população.

Por meio de indicações, o vereador Professor Djalma (PMDB) encaminhou ao Poder Executivo diversas solicitações de melhorias no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.

Entre as solicitações, a de nº 305/2021, que solicita a reforma da Capela, que segundo a justificativa do vereador “é um ambiente que deve ser acolhedor e próprio aos fiéis para a reflexão e oração em memória aos seus entes queridos que já partiram”.

Professor Djalma encaminhou também as indicações nº 306 e 307/2021 solicitando a construção de um banheiro aos fundos do cemitério e um refeitório, ambos para os coveiros e os demais servidores do Cemitério Municipal.

Segundo a justificativa do parlamentar, “os profissionais que trabalham no local não possuem local apropriado para fazer as refeições e horário de descanso.

Além disso, a construção de um refeitório trará uma melhor higiene antes das refeições a serem consumidas, afinal, será um local apropriado para tal finalidade”.