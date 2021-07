Vereador Djalma pede ações de conscientização no trânsito

Segundo o parlamentar, ele está sendo procurado por moradores que solicitam melhorias urgentes no trânsito votuporanguense.

Durante a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada nesta segunda-feira (26), o vereador professor Djalma Nogueira usou o seu tempo para solicitar ações de conscientização da prática segura no trânsito.

Segundo o vereador, ele está sendo procurado por moradores que solicitam melhorias urgentes no trânsito da cidade.

“O Poder Público precisa encontrar soluções coerentes para evitar tantas situações de risco ou até mesmo acidentes. Cidadão tenha, por favor, consciência. Departamento responsável, nos ajude”, disse ele.

Professor Djalma citou ainda que recebeu fotos de acidente na rua Alvim Algarve, no bairro Matarazzo e muitas ligações de mães com medo de acontecer algo com seus filhos.

O parlamentar disse ainda que na Rua Dimas Liévana de Camargo, no Pacaembu, uma cachorra foi atropelada e precisou ser sacrificada. “Enquanto motoristas, pedestres e Poder Público não fizeram cada um o seu papel, só teremos sofrimento”, ressaltou Djalma.