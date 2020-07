Vereador diz que servidores suspeitos de Covid estão sendo obrigados a trabalhar

Na manhã de quarta-feira (15), após denúncias, o vereador Hery Kattwinkel, esteve na Secretaria da Educação para comprovar o fato o que resultou em uma cobrança ao prefeito João Dado pela saúde dos servidores daquela Pasta.

Kattwinkel havia sido informado de que os servidores com suspeita de Covid-19 tiveram contato com casos confirmados do vírus na própria Secretaria, mesmo local que estavam sendo obrigados a trabalhar sem serem testados e sem permanecerem em quarentena. Segundo o vereador, após ofício enviado ao prefeito, a Secretaria da Educação realizou os testes nos servidores.

O parlamentar afirmou: “A prefeitura deve ter o compromisso com a saúde física e mental de todos os servidores e na minha visão o servidor é a mola propulsora da gestão pública”. Kattwinkel ainda sugeriu que até que saiam todos os resultados dos testes, os servidores trabalhem em Home Office.