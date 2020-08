Vereador destaca Posto de Combustível que atua com politica diferenciada de preços

O vereador Marcelo Coienca usou a tribuna legislativa na sessão ordinária da última segunda-feira (24), para falar sobre o Eco Posto 27 inaugurado recentemente e que atua com uma politica diferenciada de preços, diante da concorrência.

“Hoje quero falar sobre uma conquista para os consumidores votuporanguenses que venho lutando desde o início do meu mandato como Vereador. Estou falando sobre a questão dos preços de combustíveis em nossa cidade. Ficou visível que após o Eco Posto 27 ser instalado dentro de nossa cidade com o preço mais barato, todos os demais postos se viram obrigados a também baixarem seus preços que como sempre falamos nesta tribuna não tinham diferença de valor e também estavam acima da média da região. Então quero parabenizar os donos desta empresa que trouxeram a concorrência de preços de combustível para nossa cidade.

O vereador Marcelo ainda destacou que o novo posto está praticando valores de postos de combustíveis da rodovia. “Esperamos que, com esse posto, Votuporanga tenha uma nova realidade nos preços dos combustíveis”, destacou o vereador.