Vereador de Paulo de Faria é assassinado em Votuporanga  

Kléber Ferreira da Costa, de 43 anos, foi encontrado morto em uma casa do bairro Pozzobon; suspeito foi preso durante a fuga em Novo Horizonte/SP. Caso é investigado.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP vai investigar o assassinato de Kléber Ferreira da Costa, de 43 anos, encontrado morto em uma casa na Rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, na manhã desta terça-feira (11.jul). Kléber Costa (PL) era vereador da Câmara Municipal de Paulo de Faria/SP.

De acordo com o apurado, vizinhos escutaram barulhos estranhos na casa e acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que ao chegar, constataram o óbito do parlamentar, que apresentava sinais de violência, inclusive, na região do pescoço, indicando possível estrangulamento.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma caçada que mobilizou equipes da corporação por toda a região, incluindo o helicóptero Águia, baseado em São José do Rio Preto/SP.

A atuação imediata da PM resultou na localização do veículo GM/Cruze, de cor azul, após a praça de pedágio de Catanduva/SP no sentido Novo Horizonte/SP, sendo que após breve acompanhamento o suspeito perdeu o controle de direção e colidiu contra um barranco, abandonando o carro e continuando a fuga a pé para um canavial; porém, acabou contido e preso.

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes de Novo Horizonte, onde foi ouvido, e posteriormente, será transferido pela Polícia Civil para Votuporanga, onde deve ser ouvido sobre a motivação do crime, e deve ser colocado à disposição da Justiça. Inicialmente, trabalha-se com a hipótese de crime passional, entretanto, a polícia vai investigar o que teria motivado o crime.