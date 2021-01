Vereador de Cardoso “Sadala” morre por complicações da Covid-19

Corpo de Valdeci Casque dos Santos foi enterrado nesta terça-feira (19). Na semana passada, o vereador Bruno Ferreira de Carvalho, de 40 anos, mais conhecido como “Dum” (PSL), também faleceu em decorrência do vírus.

Foi enterrado às 14h, nesta terça-feira (19), no Cemitério de Cardoso/SP, o corpo do vereador Valdeci Casque dos Santos, de 61 anos, o “Sadala” (PL), que faleceu ainda durante à madrugada por complicações causadas pela Covid-19. Ele é o segundo vereador do município a morrer em 2021 em razão da doença. No último dia 14, Bruno Ferreira de Carvalho, de 40 anos, conhecido como “Dum” (PSL), também não resistiu ao Coronavírus.

Natural de Pindaí/BA, “Sadala” foi o quarto vereador mais votado de Cardoso nestas eleições, com 240 votos, e já tinha exercido outros dois mandatos antes disso. Ele descobriu que havia sido contaminado dias antes da posse e montou um aparato técnico em sua casa para tomar posse de forma virtual, mas pouco antes seu quadro clínico piorou e ele precisou ser socorrido. Desde então, ele estava internado em um hospital em Catanduva/SP, onde faleceu.

Valdeci Casque dos Santos deixou esposa Maria Helena e três filhos; além de demais familiares e amigos.