Vereador Carlim Despachante pede instalação de câmeras de monitoramento em praças

Com o objetivo de oferecer mais segurança à população, o vereador Carlim Despachante (PSDB) encaminhou ao Poder Executivo uma indicação para que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga/SP, promova a instalação de câmeras de segurança e monitoramento em todas as praças públicas da cidade.

De acordo com a justificativa do parlamentar, a instalação dos equipamentos coibirá ações de vândalos, bem como o descarte irregular de lixo. “Esta é uma reivindicação da nossa população e com certeza trará mais segurança para os frequentadores”, disse o vereador.

Carlim Despachante solicitou também ao Executivo para que promova, por meio da Secretaria de Obras, a reforma do banheiro da Praça Joaquim Ferreira Júnior, conhecida como “Praça do Lanchopão”.

Segundo ele, é uma reivindicação da população, considerando que o local é bastante frequentado.