Vereador Carlim assume vaga na Câmara de Votuporanga

Suplente estreante na política assume a cadeira de Emerson Pereira nomeado para a Secretaria de Direitos Humanos, do governo Jorge Seba e Cabo Valter.

Na manhã desta quarta-feira (20), o vereador suplente Carlos Alberto de Assis – Carlim Despachante (PSDB) assumiu a cadeira do titular Emerson Pereira que assumiu a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga/SP, na gestão Seba e Cabo Valter.

No início da 1ª sessão extraordinária, à frente da Mesa Diretora da Casa de Leis e sob tutela do presidente da Câmara, vereador Serginho da Farmácia (PSDB), Carlim prestou em voz alta o compromisso com base nos ritos processuais que coordenam a posse de vereador, em conformidade com o disposto no Regimento Interno da Casa e na Lei Orgânica Municipal.

Ao Diário de Votuporanga, Carlim explicou que “estou pronto para representar bem à cada um que confiou em mim e toda a minha cidade. Claro que no começo terei dificuldades, por falta de experiência política, mas aprendo rápido. Experiência a gente adquire com o tempo e compensa com muita disposição e trabalho”.