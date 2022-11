Vereador afirma que Prefeitura paga conta de energia de centro religioso e cita ameaça 

Cabo Renato Abdala expôs em sessão da Câmara, vídeo gravado em frente ao imóvel. Prefeitura explicou que notificará proprietário com a finalidade de ressarcimento, ao erário público, dos pagamentos efetuados indevidamente.

A 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite desta segunda-feira (16.nov), trouxe à tona uma denúncia por parte do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), na qual a Prefeitura estaria pagando contas de energia elétrica de um prédio localizado na Rua Minas Gerais, no bairro São João. Imóvel, antes alugado e utilizado pela Administração Pública, mas que atualmente é um centro religioso.

Na tribuna da Casa de Leis, o parlamentar explicou que a denúncia veio no início do ano, mas que devido a demanda e uma investigação mais aprofundada, só está desenrolando agora. Em seguida, utilizou um vídeo onde aparece defronte ao imóvel, em que funcionava instalações do SECEZ (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), agora Vigilância Ambiental – órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com faturas da concessionária responsável pela distribuição de energia no munícipio e formaliza a denúncia.

Abdala que afirmou no vídeo e reiterou na tribuna o respeito a liberdade religiosa, relembrou que a denúncia envolvendo o templo de Umbanda “é fruto da fiscalização, que é atribuição do vereador, e não faz menção de cunho religioso, e vou mostrar outras irregularidades relacionadas a outras instituições”, salientou.

Ainda da tribuna, o parlamentar explicitou ameaças recebidas por telefone, em uma ligação com duração de 4 min e 52 seg, na última quarta-feira (9.nov), de uma suposta advogada que estaria representando ‘partes envolvidas’; inclusive, de que, caso não retirasse do conteúdo das redes sociais, além do processo na Justiça, sofreria ‘sérias consequências’.

O vereador que preferiu não citar os envolvidos, disse que não registrou, até o momento, boletim de ocorrência; e completou: “não tenho medo. Não tenho medo de advogado porcaria, vou esperar estas tais sérias consequências, sentado.”

Ao Diário de Votuporanga, o vereador afirmou que já visitou 67 endereços vinculados e/ou anteriormente ligados a Prefeitura, segundo Abdala, ao menos sete apresentaram irregularidades: “Não para por aqui, nós vamos para o próximo capítulo. Existe um requerimento para a Prefeitura nos responder, vamos aguardar”, salientou.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura respondeu em nota que “diante do conhecimento do fato, a Administração, imediatamente, reuniu as documentações necessárias para notificar o proprietário do imóvel com a finalidade de ressarcimento, ao erário público, dos pagamentos efetuados indevidamente.”