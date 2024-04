Venha conhecer o mundo mágico Ville Toys!

Ser criança ficou muito mais divertido e para isso Votuporanga e Fernandópolis contam com duas completas lojas de brinquedos, a Ville Toys. Iniciativa dos votuporanguenses Ubirajara Comar e Cleber Vinícius Rincão, os espaços foram previamente pensados para atender, além das crianças, também adultos, com um gama de produtos multimarcas garantidos com selos do Inmetro.

Cleber Rincão conta que o negócio começou há 12 anos em Votuporanga como licenciados da rede Balão Mágico. “Em abril de 2023 nasceu a Ville Toys, inicialmente no Shopping Center Fernandópolis, loja inaugurada em maio de 2023, logo após o nome da loja de Votuporanga foi trocado. A ideia foi trazer um espaço mais confortável aos nossos clientes, tanto lá em Fernandópolis como aqui em Votuporanga”, conta.

A Ville Toys Fernandópolis por estar dentro de um Shopping, tem um horário de funcionamento diferenciado, ficando aberta diariamente até às 22h, além de sábados, domingos e feriados. A Vantagem é que se faltar um brinquedo numa loja

Nas lojas existem brinquedos para todas as idades, um estoque inimaginável para as crianças e para os adultos os colecionáveis, como os carrinhos da Califórnia Toys, além de uma infinidade de miniaturas, como presentes da Zona Criativa para todas as idades, brinquedos que só existem nos grandes centros, jogos para famílias, quebra-cabeças educativos e milhares de ideias para presentes.

As lojas são muito bem distribuídas com os brinquedos ao alcance das crianças e com preços facilitados ao bolso dos pais. Vá conhecer a Ville Toys aqui em Votuporanga ou em Fernandópolis e se encante com tanta magia.

Ville Toys VOTUPORANGA

Loja – Votuporanga – Rua São Paulo, 4283

17- 99259-3242 Instagram- villetoysvotuporanga

VILLE TOYS FERNANDÓPOLIS

Loja – Fernandópolis (Shopping)

Av. Litério Grecco, 600 – São Fernando

17 – 99660-3000 Instagram – villetoysfernandopolis