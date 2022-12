Venezuelano suspeito de se passar por motorista de aplicativo para estuprar jovens é preso em Araçatuba 

Criminoso levava as vítimas para matagais, cometia o abuso e as abandonava sem roupas; vítimas reconheceram o homem como autor dos estupros cometidos.

A Polícia Civil de Araçatuba/SP prendeu nesta quinta-feira (8.dez) um venezuelano de 27 anos suspeito de estuprar e roubar duas jovens. Os crimes foram cometidos na sexta-feira (2) e no sábado (3).

Segundo a corporação, o homem se passava por motorista de aplicativo, levava as vítimas para matagais, cometia o abuso e as abandonava sem roupas, com o objetivo de dificultar o pedido de ajuda.

Durante a investigação, os policiais levantaram provas e conseguiram chegar ao criminoso. O venezuelano foi reconhecido por foto e presencialmente pelas jovens. O veículo usado nos estupros foi apreendido para ser periciado.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito negou os crimes em depoimento, mas cometeu algumas contradições. Ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias. O caso segue em investigação.

*Com informações do g1