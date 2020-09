Venda de terrenos no 6º Distrito e na Av. Horácio dos Santos será nesta segunda-feira

Os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, venderá 15 terrenos nesta segunda-feira (28/9). A maioria dos terrenos está localizada no 6º Distrito e na Av. Horácio dos Santos. A venda será por meio da modalidade concorrência, do tipo maior oferta. Os valores de avaliação variam de R$ 57.196,08 a R$ 847.823,68, com áreas entre 260,68 m² e 2.191,39m².

Os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Os interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3227, bairro Patrimônio Velho. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 28 de setembro de 2020, às 13h30, data e horário em que se dará o encerramento do recebimento para participação desta licitação.

Terrenos

De 15 áreas, oito terrenos estão localizados na Avenida Horácio dos Santos, próximos ao Terminal Rodoviário, e certamente deverão ser valorizados com a obra, já em execução, de interligação daquela Avenida com a Avenida Mário Pozzobon; cinco ficam no 6º Distrito Industrial Valdevir Davanço; um na Travessa João Baptista Pereira, no Loteamento Vila América; e outro na Rua Nelciades Oliveira nº 2567, Loteamento Parque Guarani.

Os editais das licitações contendo todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no Link Licitação.

Caução

Para participação, os interessados deverão efetuar depósito em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s). A garantia deverá ser efetuada até às 13h30 do dia 28 de setembro de 2020.

Logo em seguida, às 14h, será realizada a abertura dos envelopes, contendo documentação e proposta, pela Comissão Permanente de Licitações, na Sala de Licitações, Paço Municipal.