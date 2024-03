Veja quantos jogos do São Paulo Rafael e Pablo Maia podem perder por convocação para a Seleção 

Dupla participará dos amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha.

O goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para dois amistosos da seleção brasileira, contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Por isso, podem desfalcar o São Paulo em até duas partidas do mata-mata do Campeonato Paulista.

As quartas e as semifinais do Paulistão estão previstas para os dias 17 e 27 de março, de acordo com o calendário da Federação Paulista de Futebol. Se chegar até lá, o São Paulo pode ter de entrar em campo sem dois de seus principais jogadores.

A apresentação para o período de treinos com a seleção brasileira será no dia 18 de março, um dia depois das quartas de final do Paulistão. Dependendo da programação da CBF, ainda será possível contar com Rafael e Pablo Maia em caso de classificação para esta fase da competição.

Como a semifinal seria apenas um dia depois do segundo amistoso da seleção brasileira, a presença de Pablo Maia e Rafael numa eventual partida desta fase do Paulistão fica em dúvida.

Antes de se apresentar à equipe comandada agora por Dorival Júnior, a dupla do São Paulo ainda entra em campo contra o Palmeiras, neste domingo, às 20h, e contra o Ituano, no dia 10.

*Com informações do ge