Veja orientações de segurança para serviços próximos à rede elétrica 

Neoenergia Elektro reforça necessidade de profissionais da construção civil seguirem normas de segurança para evitarem acidentes com eletricidade.

A Neoenergia Elektro faz um alerta para quem pensa em construir ou reformar. O serviço próximo à rede elétrica exige atenção aos procedimentos de segurança. A desatenção no manuseio de materiais ou com as distâncias seguras da rede podem ocasionar acidentes e interrupções de energia.

Preocupada com a segurança de seus clientes, a concessionária, por meio de seus canais, reforça constantemente mensagens de segurança em publicações nas redes sociais, site, além de campanhas e ações educativas em parceria com entidades de classe, entre outras iniciativas.

A Neoenergia Elektro recomenda as seguintes orientações de segurança:

Atenção ao distanciamento da fiação elétrica: construções ou reformas devem ter, no mínimo, 2,5 metros de distância dos fios do poste. Essa é a medida mais segura para qualquer tipo de obra. Os andaimes, por exemplo, devem ser montados longe da rede elétrica. É preciso atenção para não deixar vergalhões e calhas tocarem na rede.

Não construir ao redor de postes: é prática ilegal qualquer tipo de construção ao redor de postes em terrenos vazios. A probabilidade de choque elétrico nessa situação é muito alta. Observação: a construção muito próxima a postes de iluminação pública também é de grande risco. Para esse caso, o ideal é não realizar a obra ou modificar o poste de lugar, recorrendo sempre à prefeitura local.

Evite a circulação em áreas com instalações elétricas: esses locais podem oferecer riscos de ocorrências, principalmente dentro de construções. A utilização de escadas móveis, por exemplo, requer muito cuidado; antes de apoiá-las, é necessário observar a distância dos fios/ rede elétrica.

Evite ligações improvisadas: não realize ligações ou instalações fora da norma técnica, ou seja, não faça gambiarra.

Para reparos elétricos, desligue a chave geral de energia ou disjuntor geral: em caso de consertos elétricos (seja o reparo de uma tomada ou troca de lâmpada), o ideal é desligar o disjuntor/chave do local antes da ação, para desenergizar o circuito e evitar choques ou descargas elétricas.

