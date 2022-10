Veja o que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em Votuporanga 

Comércio em geral estará fechado, mas os supermercados atendem em horário especial. Celebrações em louvor a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral, começam às 9h com a Santa Missa, pedindo a proteção para as crianças.

Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), alguns serviços serão suspensos ou terão o horário alterado em Votuporanga/SP.

De acordo com um levantamento do Diário, o comércio em geral que atendeu nesta terça-feira até às 18h, estará fechado; porém, os supermercados receberão os clientes em horário especial, por exemplo: Supermercados Santa Cruz: 7h às 12h30; Porecatu: 7h às 19h; Amigão: 7h às 20h; Proença: 7h30 às 13h, e Muffato: 8h às 20h.

No serviço público, o atendimento no Paço Municipal está suspenso, retornando na quinta-feira (13), a partir das 9h. Já as dependências da Secretaria da Cultura (Biblioteca, Museu, CIT), não funcionarão, apenas a parte externa do parque (pista de caminhada, ciclismo, quadras). A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), considerados serviços de emergência e urgência, funcionarão normalmente.

Já os serviços condicionados à Saev Ambiental:

▪️Bosque Municipal – aberto, das 7h às 19h;

▪️Horto Florestal – fechado;

▪️Três unidades do Ecotudo – aberto, das 7h às 19h;

▪️Serviço de varrição de ruas – não funcionará;

▪️Atendimento presencial (Rua Pernambuco) – não funcionará;

▪️Coleta de lixo normal e coleta seletiva vão funcionar normalmente.

Agências bancárias

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão abrir nesta quarta-feira em todo o País.

As áreas de autoatendimento permanecem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e acessos remotos dos bancos, como internet e “mobile banking”, que continuarão operando normalmente, de acordo com a entidade.

Vale lembrar que as contas de consumo e carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagas, sem acréscimo, no próximo dia útil. Os bancos voltam a funcionar normalmente na quinta-feira.

Correios

Em razão do feriado nacional, as agências dos Correios também só vão abrir na quinta-feira.

Poupatempo

Nesta quarta-feira, os postos do Poupatempo em todo Estado de São Paulo estarão fechados por causa do feriado nacional. Os canais digitais do programa permanecem à disposição dos cidadãos mesmo durante o feriado.

As unidades reabrem na quinta-feira e o atendimento pode ser realizado mediante agendamento prévio.

INSS

As agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) permanecem fechadas neste feriado. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira.

Dia da Padroeira: Catedral tem programação especial

O dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado na Catedral em Votuporanga, com uma programação durante todo o dia para comemorar o dia da Padroeira do Brasil, de Votuporanga e da paróquia, além de comemorar o dia das crianças.

À partir das 9h – início das celebrações em louvor a Nossa Senhora Aparecida, com a Santa Missa, pedindo a proteção para as crianças. Às 12h, haverá a Santa Missa e Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida. Às 18h15, está programada uma procissão pelas ruas centrais de Votuporanga com a imagem da Padroeira, com encerramento na Catedral para a celebração da Santa Missa Solene.

De acordo com o Padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, as celebrações tem neste ano como tema central: “Com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária!”.

Também nesta data, a comunidade da Catedral recorda também os 46 anos de falecimento do Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, que foi vigário da comunidade por 13 anos e faleceu quando vinha celebrar o Dia da Padroeira em Votuporanga. O dia 12 de outubro também marca os 64 anos da celebração da primeira missa na então nova Igreja Matriz, atual Catedral, após mais de 3 anos de obras.