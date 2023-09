Veja o que abre e o que fecha no Feriado da Independência em Votuporanga 

Alguns serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado no feriado prolongado. Comércio atende no sábado (9) até às 18h.

A Independência do Brasil é comemorada nesta quinta-feira, 7 de setembro. Por isso, alguns serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado no feriado prolongado, por exemplo, a Prefeitura de Votuporanga/SP informou que não haverá expediente da administração pública direta e indireta neste dia e também na sexta-feira (8), ponto facultativo. O expediente administrativo retornará na segunda-feira (11), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito) estará fechada, retomando as atividades dia 11 de setembro. A Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT) permanecerão fechados na quinta e sexta-feira, retornando das 15h às 20h no sábado e domingo.

Com relação aos serviços da Saev Ambiental, não haverá atendimento presencial na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), retomando dia 11 de setembro; o telefone de plantão 0800 770 1950 funcionará 24 horas; de quinta até domingo, o Bosque Municipal “Maximino Hernandes” funcionará das 7h às 19h e o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado; e as três unidades do Ecotudo (Norte, Sul e Oeste), funcionarão todos os dias, das 7h às 19h.

A coleta de lixo normal (orgânica), será realizada normalmente de 7 a 9 de setembro, sendo suspensa no domingo, dia 10 e a coleta seletiva de lixo ocorrerá na quinta (7) e sexta-feira (8) e sendo suspensa no sábado (9) e domingo (10).

Comércio

Naturalmente as lojas do comércio local estarão fechadas no feriado, no entanto, retorna as atividades na sexta-feira, tendo em vista que o sábado (9) é o segundo do mês e por isso terá atendimento estendido até às 18h. A regra não se aplica aos supermercados, pois atendem em horários especiais durante o feriado, por exemplo: Santa Cruz estará aberto das 7h às 12h30; Porecatu das 7h às 19h; já o Proença das 7h30 às 18h.