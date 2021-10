Veja o que abre e o que fecha em Votuporanga no feriado de Finados

Serviços públicos e privados têm horário de funcionamento alterado. O feriado do Dia de Finados, nesta terça-feira (2), vai alterar o funcionamento dos serviços públicos e privados em Votuporanga/SP no começo da próxima semana. Apesar de um ponto facultativo ter sido decretado para a segunda-feira (1º), em decorrência do feriado, os supermercados e comércio varejista vão funcionar (alguns locais em horário normal, outros em horário especial, similar ao que ocorre aos domingo).

Já no feriado, os supermercados funcionarão em horário especial, enquanto bancos, comércio e órgãos municipais fecham as portas, exceto, serviços de emergência.

Confira abaixo o que abre e o que fecha:

Supermercados e Comércio

Na segunda-feira, o comercio funciona das 9h às 18h; já no feriado, fecha as portas. Com relação aos supermercados, funcionarão na véspera (alguns em horário normal, outros em horário especial).

As lojas do Santa Cruz, duas unidades, funcionarão na segunda e terça em seu horário de domingo, das 7h às 12h30. O Porecatu por exemplo, informou que irá atender os clientes, na segunda em horário normal das 7h às 22h (no caso das unidades das ruas Amazonas e Minas Gerais, até as 21h); e, no feriado, das 7h às 18h. O mesmo vale para o Amigão, que, na segunda, funciona das 6h20 às 22h; e, na terça das 7h às 20h. Já no Proença, o funcionamento na segunda é das 7h30 às 21h, e, na terça, das 7h30 às 13h.

Prefeitura de Votuporanga

Na Prefeitura, não haverá expediente da administração direta e indireta; e o expediente administrativo retornará na quarta-feira (3), com o funcionamento da Central de Atendimento à população, das 9h às 15h, e também pelo telefone (17) 3405-9700.

Câmara Municipal

Na Casa Legislativa, a 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal – que ocorre sempre

as segundas-feiras, a partir das 18h – será realizada na quarta-feira (3) no mesmo horário.

Saev Ambiental

A varrição de ruas será interrompida somente no feriado, na terça-feira (2), e retornará normalmente na quarta-feira (3). O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. A ligação é gratuita.

Coleta de Lixo Comum e Seletivo

Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletivo (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Ecotudos

Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h. Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário.

Casa do Bosque

O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante todo o final de semana e no feriado, das 7h às 19h.

A Casa do Bosque está localizada na Avenida Vale do Sol nº 5024 – bairro Vale do Sol.

Horto Florestal

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado de sábado (30) a terça-feira, voltando a funcionar na quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.

Cemitérios

O funcionamento dos Cemitérios Municipais de Votuporanga e de Simonsen será das 7h às 18h, durante a semana, e, no Dia de Finados, das 8h30 às 18h30. A celebração da tradicional missa está agendada para 7h30 no Cemitério Municipal de Votuporanga e para às 8h no de Simonsen.

SAMU e UPA

Os serviços de emergência serão mantidos normalmente como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Parque da Cultura

O Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando os cuidados de prevenção à Covid-19.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que nas cidades que não tiverem feriados municipais, como é o caso de Votuporanga – os bancos abrem normalmente na segunda-feira. Já no feriado, não haverá atendimento. Neste dia, os clientes podem fazer uso das áreas de autoatendimento e canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking, que oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.

Poupatempo

Na próxima terça-feira (2), os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados por conta do Dia de Finados. Já na segunda-feira (1º), véspera de feriado prolongado, as unidades irão funcionar exclusivamente, no horário habitual, para o mutirão de RG e CNH, atendendo apenas às solicitações da primeira e segunda via de Carteiras de Identidade e renovação da habilitação.

Na quarta-feira (3), todas as 87 unidades do Poupatempo voltam a funcionar normalmente, mediante agendamento prévio de data e horário.

Durante todo o feriado, os canais digitais do Programa – com quase 160 opções online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros –, permanecerão à disposição da população para os atendimentos remotos, sem sair de casa.

Importante reforçar que os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo. O agendamento, gratuito, pessoal e intransferível, é obrigatório e deve ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou ainda nos totens de autoatendimento.