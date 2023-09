Veja dicas para economizar energia durante onda de calor

Operador Nacional do Sistema (ONS) estima aumento de 5,8% no consumo de energia em razão da onda de calor na maioria dos estados brasileiros.

As altas temperaturas registradas na região Oeste do estado de São Paulo, e o consequente aumento no consumo de energia elétrica, provocado pelo grande número de ar-condicionados e ventiladores utilizados ao mesmo tempo, têm exigido mais dos transformadores da rede elétrica, que estão atuando em condições atípicas.

Somente nos últimos cinco dias, foram substituídos 6 transformadores no município de Votuporanga, quantidade seis vezes maior de transformadores substituídos durante todo o mês de setembro de 2022.

A Neoenergia Elektro monitora seus equipamentos para que este aumento não interfira na qualidade do fornecimento de energia. Para que esse monitoramento seja ainda mais assertivo é importante que os consumidores respeitem os limites de segurança da instalação elétrica de cada imóvel e informem à concessionária sempre que forem ampliar o consumo de energia de forma significativa, como exemplo a instalação de novos equipamentos de ar-condicionado, motores de piscina ou ampliações da instalação elétrica do imóvel.

Quando a declaração de carga é feita de forma correta, a concessionária pode fazer o dimensionamento da rede de distribuição (dos transformadores e dos cabos) realizando as adequações de forma preventiva e programada, mantendo assim a qualidade da energia fornecida e a segurança.

Pelo menos até sexta-feira, 29 de setembro, a maioria das cidades brasileiras deverá registrar temperaturas acima da média histórica, no que está sendo chamado de “onda de calor”. Nesse período, o consumo de energia elétrica deverá subir 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme estimativa do Operador Nacional do Sistema (ONS), e representa 75,2 mil megawatts médios (MW) consumidos a mais.

Para se refrescar sem a conta de energia de energia pesar no bolso, a Neoenergia Elektro montou um guia com dicas valiosas de economia de energia.

Dicas

– Otimize o uso do chuveiro elétrico, ajustando-o para a posição “verão”. Quanto mais baixa a temperatura da água, menor será o consumo.

– Ajuste o termostato do ar-condicionado para 23°C e utilize o timer para evitar seu funcionamento desnecessário.

– Após resfriar o ambiente com o ar-condicionado, use ventiladores para manter uma temperatura agradável. Lembre-se de mantê-los limpos para um desempenho econômico.

– Evite abrir a geladeira com frequência, pois a entrada de calor aumenta o consumo de energia. Certifique-se de que o aparelho esteja em um local bem ventilado, com espaço de pelo menos 15 centímetros entre ele e as paredes/armários. Verifique periodicamente a borracha de vedação para evitar desperdício de energia.

– Use fornos e ferros elétricos com parcimônia. Otimizar o uso desses equipamentos evita ligá-los e desligá-los com frequência.

