Veja a numeração dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 

Lista de convocados foi divulgada na segunda-feira; CBF diz que há diferenças.

Com 26 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também tem na mesa a numeração de jogadores que vão jogar no Catar.

Neymar continuará ostentando a camisa 10 da seleção brasileira, consagrada pelo tricampeão mundial Pelé. O atacante Richarlison estará com a 9, que ficou marcada na conquista do último título com Ronaldo.

A CBF negou a informação da imprensa e disse que há algumas diferenças entre a numeração publicada previamente e a que vai a campo na Copa do Mundo.

Confira a lista:

Os convocados pelo treinador vão se apresentar na próxima segunda-feira (14.nov), em Turim, onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar.

A estreia do time de Tite na Copa será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h. O Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões.