Veja a camisa que o Brasil vai usar na Copa do Mundo 2022 

Uniforme é inspirado nas onças-pintadas. Atacante Richarlison foi ao Pantanal para ver modelo que vai vestir o Brasil no Catar: “A mais bonita do mundo”.

“Querimbóra” e “Tô com reiva”! Não, você não confundiu a editoria. Aqui mesmo não é a Juma, mas embalado no sucesso da novela da Globo das 21h, o Pantanal também foi o lugar escolhido para revelar a nova camisa da seleção brasileira. Mas isso não tem nada a ver com a novela. A inspiração da fornecedora de materiais esportivos para vestir o Brasil na Copa do Mundo do Catar foi a onça-pintada e a “Garra Brasileira”, que dá nome à coleção.

É no Pantanal, no centro-oeste brasileiro, que temos maior número de onças-pintadas na América. E então, Richarlison, atacante da Seleção e do Tottenham, foi até Miranda, no Mato Grosso do Sul, cidade que fica três horas distante da capital Campo Grande. Para mostrar em primeira mão a camisa que o Brasil vai usar na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Richarlison, aparentemente, gostou bastante da camisa: “Linda, maravilhosa, a mais bonita do mundo. Aquela cor da presença, aqui tem a bandeirinha (na gola) junto com o botão pra abotoar aqui.” Em seguida emendou: “Não tem coisa melhor do mundo que vestir a camisa da Seleção brasileira. É essa aqui que bota medo nos adversários e agora está vindo a Copa do Mundo dá aquele friozinho na barriga, enquanto o tempo vai passando a gente fica imaginando que tá chegando a hora, tá chegando a hora da convocação também”, disse o atacante.

“A garra, espírito e resiliência da nação, acima de tudo, a onça-pintada também representa o estilo de jogo do Brasil: tão feroz quanto artístico”, explica a fornecedora de material esportivo.