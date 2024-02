Veiga treina com o elenco na reapresentação do Palmeiras e deve voltar contra o Mirassol 

Verdão inicia preparação para o jogo do próximo sábado, às 18h, pelo Paulistão.

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta quarta-feira, após o elenco ganhar dois dias de folga. O time iniciou a preparação para encarar o Mirassol, no próximo sábado, às 18h, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista.

O Verdão deve ter o retorno de Raphael Veiga. O meia treinou normalmente com o elenco nesta quarta após se recuperar de uma infecção ocular. Ele ficou fora dos últimos dois jogos da equipe.

Na atividade desta manhã, Abel promoveu duas atividades simultâneas: de um lado, houve um trabalho técnico com ênfase em transições e marcação. Do outro, um aprimoramento de construções de jogadas, movimentações específicas e finalizações.

Os lesionados Gustavo Gómez, Bruno Rodrigues, Mayke e Dudu seguiram os seus protocolos de recuperação. Nenhum deles ainda tem um prazo para retorno aos gramados.

Para o lugar de Gómez, Abel Ferreira tem à disposição o zagueiro Naves, que entrou bem no clássico contra o Corinthians, no último domingo, e projetou a partida contra o Mirassol.

“Temos de deixar o que já passou para trás e focar na partida contra o Mirassol, levar tudo de bom que temos para sábado. Sabemos da dificuldade e do adversário que é o Mirassol. Vamos fazer nosso trabalho, nosso papel e buscar os três pontos”, afirmou o jogador.

Com 18 pontos, o Palmeiras segue invicto no Paulistão e é o líder do Grupo B. Uma vitória sábado e um tropeço da Ponte Preta classifica o Verdão para a próxima fase do torneio.

*Com informações do ge