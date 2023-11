Caminhões do Corpo de Bombeiros e da prefeitura estiveram no local e controlaram as chamas.

Uma relojoaria pegou fogo na manhã desta segunda-feira (13.nov), em Guararapes/SP.

Segundo a prefeitura, um botijão de gás apresentou vazamento e provocou o incêndio no imóvel, localizado na Avenida Rio Branco.

Caminhões do Corpo de Bombeiros e da prefeitura estiveram no local e controlaram as chamas. A estrutura do local ficou destruída, mas ninguém se feriu.

